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ديني

خالد الجندي: السعودية صانت كرامة المرأة بمنع الطلاق الشفوي.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 06:26 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمود ضاحي
أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجهود المملكة العربية السعودية، فى مجال حرية الأسرة وكرامة المرأة والمجتمع، قائلا: "انتصار جديد بمنع تنفيذ الطلاق إلا بحضور الطرفين، عاوز اشوف الحوينى وخليه يقول تلاعب فى الانكحة".

وتابع "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "المملكة العربية السعودية لا أحد يزايد على دينهم او إيمانهم فهم الآن يمنعون الطلاق الشفوى، ويواجهون طلاق الواتس والفيس، فهم الآن يواجهون ويحافظون على كرامة المرأة ويحمون الأسرة من فتاوى الظلام، وإحنا هنا لسه بيقولك الطلاق الشفوى يقع ويجوز الطلاق الشفوى".

وأضاف "الجندى"،  أن الصراع مع السلفيين بسبب التلف العقلى الذى لديهم، والتوقف عند الألفاظ وعدم فهم معانيها، وتابع: "عدم فهم سياق الكلام بيودى في داهية".

وأكد "الجندى"، أن هذا الفكر أوصلهم إلى تحريم بيع البيض والفسيخ وعيد شم النسيم وعيد الأم، وتابع: "شفتوا الغباء وصل لدرجة إيه".
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