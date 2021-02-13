خالد الجندي: السعودية صانت كرامة المرأة بمنع الطلاق الشفوي.. فيديو

أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجهود المملكة العربية السعودية، فى مجال حرية الأسرة وكرامة المرأة والمجتمع، قائلا: "انتصار جديد بمنع تنفيذ الطلاق إلا بحضور الطرفين، عاوز اشوف الحوينى وخليه يقول تلاعب فى الانكحة".





وتابع "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "المملكة العربية السعودية لا أحد يزايد على دينهم او إيمانهم فهم الآن يمنعون الطلاق الشفوى، ويواجهون طلاق الواتس والفيس، فهم الآن يواجهون ويحافظون على كرامة المرأة ويحمون الأسرة من فتاوى الظلام، وإحنا هنا لسه بيقولك الطلاق الشفوى يقع ويجوز الطلاق الشفوى".



