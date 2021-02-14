اقرأ كتابا مع مشروب مجانا.. شاهد أول جاليري بجنوب سيناء.. وصاحب الفكرة: هذا هو المكسب الحقيقي

يحوي داخله أشياء وحكايات الزمن الجميل والفن القديم والتراث السيناوي، فتح أبوابه لكل المبدعين والفنانين والمهتمين بالتراث والمشغولات اليدوية، علاوة على توفير الكتب للقراءة مع مشروبات ساخنة مجانا .









إنه أول جاليري بجنوب سيناء "ارت سبيس" للثقافة والفن، والذي ابتكره الشاب تيمور هيكل وشقيقه حسن تيمور، من شباب جنوب سيناء، من أجل أن يكون معرضا لكل الفنون وأشكال الثقافة.









في مدخل الجاليري رسمت جدارية عليها كل رموز الثقافة والفن من شعراء وأدباء فنانين ومطربين.









وفي داخل المكان، تجد التحف والأنتيكات والفن السيناوي ومكان مخصص للأغاني القديمة والقراءة يسمى "كافيه كولنر".











قال الشباب تيمور وحسن هيكل، صاحبا فكرة أول جالير، إن المكسب الحقيقي هو قارئ وفنان جديد في المكان وتنمية مواهب شباب جنوب سيناء، مشيرا إلى أن المكان يهتم بالفن السيناوي من المشغولات اليدوية السيناوية









وأضاف هيكل أنه خصص 30٪ من المكان للعارضين للفن السيناوي.









وأوضح أنه لم يكن يتصور حجم نجاح الفكرة وإقبال الشباب على المكان، مشيرا إلى أن كل ركن في المكان صمم بحب وإتقان.









وقال عبد الله الأسواني، المصور الفوتوغرافي بجنوب سيناء، إن المكان رائع وفكرته جديدة ويوفر مكانا للقراءة، علاوة على أن القارئ يحصل على مشروب مجاني للتشجيع على القراءة، بالإضافة إلى أن القارئ يطلب أي مجموعة كتب يريدها ويتم إحضارها من القاهرة بأسعارها دون النظر للمكسب المادي.







