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فن

سمية الشخاب تبهر متابعيها بإطلالة جديدة.. شاهد

السبت 13/فبراير/2021 - 06:46 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنان سمية الخشاب صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت سمية الخشاب قائلة: "كل شيء يمكنك تخليه هو حقيقي".

وتعد الفنانة سمية الخشاب البالغة من العمر 54 عاما، إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور، ولكن حياة سمية الخشاب الشخصية مليئة بالأحداث والتفاصيل المختلفة، وإن كانت تبدو قوية فى كل المواقف الصعبة التى مرت بها.

وتزوجت سمية الخشاب خمس مرات قبل زواجها من أحمد سعد، بحسب تصريحاتها المسجلة بالفيديو عبر العديد من البرامج التليفزيونية، وأكدت أكثر من مرة أن شائعات الزواج تحيطها كثيرا، لكنها لم تتزوج كثيرا كما أشاع البعض وسوف نستعرض لكم في التقرير التالى عدد زيجات الفنانة سمية الخشاب.
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