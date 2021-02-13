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توك شو

أستاذ تمويل: الجزء الاكبر من الديون الخارجية "طويل أجل"..فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 06:53 م
الدين الخارجي
الدين الخارجي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة ، اى دولة من دول العالم عندما تحصل على قروض ويكون لديها ديون فهذا يكون له سبب  مؤكدا أن أي دولة يجب ان يكون لديها موارد لسداد القروض التي تحصل عليها .

وأضاف هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم" المذاع علي قناه " دى ام سى " ، شهادات التقييم الدولية هي التي تصدر تقييمات للاقتصادات الدولية وتقوم بتقييم الاقتصاد المصري مثلما يتم تقييم اقتصادات العالم وهناك إشادات دولية بالاقتصاد المصري .

وأوضح هشام ابراهيم ، الاقتصاد المصري من ضمن الاقتصادات العالمية القليلة التي لم تتأثر تأثرا قويا بسبب جائحة فيروس كورونا بالسلب لافتا أن الجزء الأكبر من الديون الخارجية المصرية يقع تحت تصنيف الديون طويلة الأجل وحجم الدين الخارجي المصري 125 مليار دولار .
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