أستاذ تمويل: الجزء الاكبر من الديون الخارجية "طويل أجل"..فيديو

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة ، اى دولة من دول العالم عندما تحصل على قروض ويكون لديها ديون فهذا يكون له سبب مؤكدا أن أي دولة يجب ان يكون لديها موارد لسداد القروض التي تحصل عليها .





وأضاف هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم" المذاع علي قناه " دى ام سى " ، شهادات التقييم الدولية هي التي تصدر تقييمات للاقتصادات الدولية وتقوم بتقييم الاقتصاد المصري مثلما يتم تقييم اقتصادات العالم وهناك إشادات دولية بالاقتصاد المصري .



