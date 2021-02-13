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فن

بطولة أحمد فهمي ومحمود الليثي.. طرح البوستر التشويقي لمسلسل قارئة الفنجان

السبت 13/فبراير/2021 - 06:58 م
مسلسل قارئة الفنجان
مسلسل قارئة الفنجان
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أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "قارئة الفنجان" البوستر التشويقي للعمل تمهيدًا لعرضه فى مارس المقبل بإحدى المنصات الإلكترونية. 

وفضلت الشركة المنتجة أن تصمم بوستر مليئاً بالغموض والتشويقي كنوع من الحيرة للجمهور وتشويقهم لمشاهدة هذا العمل ولم يظهر خلاله سوى يد فتاة تحمل موبايل مسكوبا عليه فنجان قهوة. 

ويشارك فى هذا العمل الضخم المصريين احمد فهمى ومحمود الليثى والعمل من تأليف اياد صالح. 

ويراهن صناع العمل على تقديم دراما رعب بشكل عصري عن طريق التكنولوجيا التي نعيشها حاليا وأصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية.

العمل يجمع فنانين من مصر والوطن العربي، وهم أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.

"قارئة الفنجان" مسلسل عبارة عن 10 حلقات تدور قصته حول مجموعة من الناس يتسبب تطبيق اسمه "قارئة الفنجان" في قلب حياتهم رأسا على عقب، ويمزج بين الأساطير المخيفة في التراث العربي وبين التكنولوجيا المستخدمة في الحياة.
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