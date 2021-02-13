ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أزمه جديدة تضرب أروقة الزمالك| اتحاد الكرة يرفض طلب تأجيل مباراة حرس الحدود

السبت 13/فبراير/2021 - 07:02 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
Advertisements
ملك موسي
أخطر مسؤولو اتحاد الكرة المصري مسؤولي نادي الزمالك، شفهيًّا، برفض طلب القلعة البيضاء تأجيل مباراة حرس الحدود في دور الـ32 من كأس مصر، والمقرر لها يوم 20 من الشهر الجاري، والذي سبق وتقدم به النادي.

ويرتبط الزمالك بالسفر إلى السنغال يوم 20 من الشهر الجاري، استعدادا للقاء تونجيث السنغالي، المقرر له يوم 23 من فبراير، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتسيطر حالة من الغضب على مسؤولي نادي الزمالك بسبب تعنت الاتحاد المصري لكرة القدم مع النادي خاصة وأن الفريق يرتبط بمواجهة صعبة ومهمة أمام بطل السنغال بدوري الأبطال كما أن الزمالك يمثل مصر في البطولة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي الفريق في دوري أبطال أفريقيا

من أجل إفريقيا.. الزمالك يطلب تأجيل مباراة كأس مصر

تجهيز طائرة خاصة لسفر الزمالك إلى السنغال لمواجهة تونجيث

المسابقات تدرس تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود فى الكأس

الزمالك يكشف موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة حرس الحدود

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: عمليات تطوير القاهرة بمثابة تدخل جراحي

غفلني ولمس أماكن حساسة.. تحقيقات النيابة مع مندوب مبيعات بشركة شهيرة من ضحايا طبيب الأسنان الشهير

أزمه جديدة تضرب أروقة الزمالك| اتحاد الكرة يرفض طلب تأجيل مباراة حرس الحدود

ليفربول ينهار.. ليستر سيتي يسجل 3 أهداف في 5 دقائق .. فيديو

رغم خسارة ليستر سيتي ..محمد صلاح يتربع على عرش هدافي الدورى الانجليزي

الاثنين.. عزة مصطفى تعلن خبرا سارا للمواطنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. صور تجسسية جديدة لـ فورد إكسبيديشن 2022

تعرف على أسعار نيسان جوك بعد استقرارها بالسوق المصرى

ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت جوز الهند