للموظفين .. 5 حالات للحصول على إجازة خاصة بأجر كامل

يحدد قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، كافة التفاصيل المتعلقة بشئون العاملين بالدولة وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، حيث يوضح لهم كافة مستحقاتهم من أجازات وحوافز وعلاوات، إلي جانب شروط شغل الوظائف بجانب آليات الندب والنقل والإعارة، ولعل ما يهتم به دائما العاملين هي عدد أيام الإجازات وحالات الحصول عليها مع الحفاظ علي الأجر الوظيفي دون إنتقاص.





ويستعرض "صدى البلد" في السطور التالية الحالات التي حددها القانون للحصول علي إجازة بأجر كامل وذلك وفق نظام محدد





وحددت المادة (51) من قانون الخدمة المدنية حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي :





1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.





2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.





3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص.





4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.





5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية. اجازة بدون اجر.





كما نص القانون على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.





ونص أيضا على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.