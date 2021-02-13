ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

للموظفين .. 5 حالات للحصول على إجازة خاصة بأجر كامل

السبت 13/فبراير/2021 - 08:04 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
Advertisements
سماح أنور
يحدد قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، كافة التفاصيل المتعلقة بشئون العاملين بالدولة وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، حيث يوضح لهم كافة مستحقاتهم من أجازات وحوافز وعلاوات، إلي جانب شروط شغل الوظائف بجانب آليات الندب والنقل والإعارة، ولعل ما يهتم  به دائما العاملين هي عدد أيام الإجازات وحالات الحصول عليها مع الحفاظ علي الأجر الوظيفي دون إنتقاص.

ويستعرض "صدى البلد" في السطور التالية الحالات التي حددها القانون للحصول علي إجازة بأجر كامل وذلك وفق نظام محدد 

وحددت المادة (51) من قانون الخدمة المدنية حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي : 

1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج. 

2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص. 

3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص. 

4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 

5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية. اجازة بدون اجر.

كما نص القانون على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ونص أيضا على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على حالات الإجازة بدون أجر

3 حالات لحصول الموظف على إجازة مرضية عن كل 3 سنوات فى الخدمة.. تعرف عليها

5 حالات لحصول الموظف على الإجازات الخاصة بأجر كامل.. تعرف عليها

الحكومة: الدولة ملتزمة بصرف مرتبات الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية بدون خصومات

للموظفين بالدولة | تعرف على حقوقك في الإجازات السنوية مع بداية 2021

مميزات متعددة..كيف دعم قانون الخدمة المدنية الجديد ذوي الإعاقة؟

ترشيحاتنا

إصابة زوجة وابن مدرب منتخب مصر السابق بـ كورونا

الحكومة تعلن سبب مد إجازة نصف العام أسبوعًا

تحقيقات طبيب الأسنان المتحرش.. مارس الشذوذ وباغت الضحايا والتحريات تكشف التفاصيل

كونوا مستعدين.. بيل جيتس يحذر من وباء آخر

الحكومة: ارتفاع إصابات كورونا بين الطلاب بإجازة نصف العام مقارنة بفترة الدراسة

تجنبوها تماما لأنها مسرطنة.. أستاذ تغذية يحذر من بعض أنواع الجبن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شركسية باللحم بـ 3 وصفات للشيف شربيني

لأول مرة .. صور تجسسية جديدة لـ فورد إكسبيديشن 2022

تعرف على أسعار نيسان جوك بعد استقرارها بالسوق المصرى