أحمد فلوكس إلى زوجته: أخفي لك بعُمق صدري شيئا أعمق من الحب

وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة لزوجته المغربية «رابيا» أم ابنه الوحيد، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر «فلوكس» صورة رومانسيه له بصحبة زوجته وعلق عليها قائلًا: «أخفي لك بعُمق صدري شيء أعمق من الحب".



وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.



ويصور أحمد فلوكس حاليا، مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 .



"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.

