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رياضة

بيت مليء بالنساء.. شاهد أحدث ظهور لنجم البايرن ليفاندوفسكي مع أسرته

السبت 13/فبراير/2021 - 08:57 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر ليفاندوفسكي لاعب نادى بايرن ميونيخ الالمانى، صورة له مع أولاده وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام. 


وعلق ليفاندوفسكى على الصورة قائلا: "بيت مليء بالنساء". 

اختارت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، البولندي روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للاندية.

ونجح بايرن ميونخ بقيادة المدرب هانز فليك، في تحقيق السداسية التاريخية معادلا إنجاز برشلونة الإسباني عام 2009، تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، بعد فوزه بالثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر فى ألمانيا بالإضافة إلى دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

كما هنأ مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عقب تتويج المارد الأحمر ببرونزية مونديال الأندية وتألق الحارس المصري في التصدي لركلتين ترجيحيتين امام بالميراس البرازيلي.

وجاءت التهنئة عقب مباراة تحديد المركز الثالث ، واثناء خروج الشناوي من الملعب ونزول نوير للملعب استعدادا لمباراة فريقه في النهائي امام تيجريس المكسيكي.

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