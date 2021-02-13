بيت مليء بالنساء.. شاهد أحدث ظهور لنجم البايرن ليفاندوفسكي مع أسرته

اختارت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، البولندي روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للاندية.





ونجح بايرن ميونخ بقيادة المدرب هانز فليك، في تحقيق السداسية التاريخية معادلا إنجاز برشلونة الإسباني عام 2009، تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، بعد فوزه بالثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر فى ألمانيا بالإضافة إلى دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.



