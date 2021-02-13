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تعليم

افتتاح مسرح كلية البنات بجامعة عين شمس قريبًا

السبت 13/فبراير/2021 - 09:07 م
الدكتورة رقية شلبى،
الدكتورة رقية شلبى، عميدة كلية البنات
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حسام الفقي
قالت الدكتورة رقية شلبى، عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، إن الكلية تقوم بأعمال التجديد والتطوير ضمن خطة الجامعة لتطوير الكليات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير مسرح الكلية  ومن المقرر افتتاحه قريبًا.

وأضافت عميدة كلية البنات، أنه سوف يتم تطوير مدرجات وقاعات الدراسة والكنترولات والصالة الرياضية على أعلى مستوى وكفاءة، كما سيتم رفع البنية التحتية الإلكترونية بالكلية. 

وأكدت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، خلال تصريحات سابقة لـ"صدى البلد"، أنه سوف يتم قبول جميع الأعذار الطبية المختومة من المستشفيات الجامعية بعين شمس بامتحانات لفصل الدراسي الأول. 


وأشارت عميدة كلية البنات إلى أن الجامعة تحرص دائمًا علي مصلحة وصحة الطلاب، منوها بأن الجامعة سوف تراعي جميع الظروف الاستثنائية.  


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