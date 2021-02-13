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حوادث

بسم الفئران .. انتحار ربة منزل رفض طليقها ضم أطفالها لحضانتها في قليوب

السبت 13/فبراير/2021 - 09:29 م
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى
شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا حين انتحرت ربة منزل بسم الفئران لخلافات مع طليقها الذي رفض تنفيذ حكم المحكمة بضم أولادها لحضانتها بعد أن تزوجت من آخر بمدينة قليوب.

وعلى الفور تم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي قليوب العام وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بانتحار ربة منزل بسم الفئران بقليوب.

وتبين من تحريات الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث قليوب أن المجني عليها تدعى"إيمان ف.أ" ربة منزل 34 سنة وكانت متزوجة من شخص آخر بمدينة المنصورة وانفصلت عنه وتزوجت بأخر من مدينة قليوب منذ ثلاثة شهور.

وحصلت على أحكام قضائية ضد طليقها لضم أولدها الصغار لحضانتها ولكنه رفض ولم تتمكن من تنفيذ الأحكام هو الأمر الذي أثر على نفسيتها ودفعها للانتحار والتخلص من حياتها وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط مطبعة في شبرا الخيمة تقوم بتقليد العلامات التجارية ومطبوعات الشركات الكبرى التي تقوم بإنتاج الأجهزة الكهربائية بغرض الغش والتدليس على المواطنين وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات لهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم الحداد مدير المباحث تفيد بقيام صاحب مطبعة له معلومات جنائية بإنشاء وإدارة مطبعة بدون ترخيص بدائرة قسم أول شرطة شبرا الخيمة وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى الذي تخصص في تقليد العلامات التجارية وشهادات الضمان والمطبوعات الخاصة ببعض الشركات التي تقوم بإنتاج الأجهزة الكهربائية بغرض الغش والتدليس على المواطنين وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات لهم.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا من مداهمة المطبعة وبالتفتيش عثر بداخلها على شهادات ضمان خالية البيانات وتفتقد العناصر التأمينية لمنتجات خاصة بأحد المصانع وعدد من الألواح المعدنية المستخدمة في مراحل الطباعة المختلفة وبمواجهة صاحب المطبعة اعترف بنشاطه الإجرامى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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