ضبط مطبعة لتقليد العلامات التجارية بدون ترخيص بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط مطبعة في شبرا الخيمة تقوم بتقليد العلامات التجارية ومطبوعات الشركات الكبرى التي تقوم بإنتاج الأجهزة الكهربائية بغرض الغش والتدليس على المواطنين وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات لهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.





وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم الحداد مدير المباحث تفيد بقيام صاحب مطبعة له معلومات جنائية بإنشاء وإدارة مطبعة بدون ترخيص بدائرة قسم أول شرطة شبرا الخيمة وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى الذي تخصص في تقليد العلامات التجارية وشهادات الضمان والمطبوعات الخاصة ببعض الشركات التي تقوم بإنتاج الأجهزة الكهربائية بغرض الغش والتدليس على المواطنين وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات لهم.





وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا من مداهمة المطبعة وبالتفتيش عثر بداخلها على شهادات ضمان خالية البيانات وتفتقد العناصر التأمينية لمنتجات خاصة بأحد المصانع وعدد من الألواح المعدنية المستخدمة في مراحل الطباعة المختلفة وبمواجهة صاحب المطبعة اعترف بنشاطه الإجرامى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية أخرى تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 4 عاطلين تخصصوا في الاتجار في الهيروين بشبرا الخيمة وعثر بحوزتهم على كيلو من المواد المخدرة تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.





وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم الحداد رئيس مباحث القليوبية باتجار 4 عاطلين في الهيروين وتوزيعه على عملائهم بشبرا الخيمة.





وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وأمر بتشكيل فريق بحث قاده المقدم حازم خيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والذي تمكن من ضبط المتهمين وهم "حسن.ع.ح" 35 عاما، هارب من المراقبة وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 350 جراما.





كما تم ضبط "السيد.ح.ف" 35 عاما، عاطل ومقيم مساكن إسكو بهتيم، وبحوزته كمية من مخدر البودرة تزن 200 جرام و"محمد.ص.ر" 35 عاما عاطل ومقيم منشية عبدالمنعم رياض وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 150 جراما وأحمد.م.ا" 27 عاما عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 250 جراما وسيجارة مشتعلة من مخدر الأستروكس تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.