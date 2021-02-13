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ديني

هل الصيام في شهر رجب بدعة.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 09:14 م
الصيام في بدعة
الصيام في بدعة
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محمود ضاحي
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الصوم في شهر رجب جائز ولا حرج فيه؛ لعموم الأدلة الواردة في استحباب التنفل بالصوم.

وأضاف «شلبي» خلال إجابته عن سؤال: «هل الصيام في شهر رجب بدعة؟» أن الصوم التطوع مستحب في شهر رجب كسائر الشهور الأخرى، استنادًا إلى ما رواه البخاري (2840)، ومسلم (1153) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».


قال دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من الفرح والتهنئة بمناسبة حلول شهر رجب.

وأضافت الدار عبر الفيسبوك: ان صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ».

سبب تسمية شهر رجب بهذا الإسم

سمي شهر رجب بذلك، لأنه كان يرجب: أي يعظم كما قال الأصمعي، والمفضل، والفراء، وقيل: لأن الملائكة تترجب للتسبيح والتحميد فيه، وفي ذلك حديث مرفوع إلا أنه موضوع "ليس صحيحًا".


وأوضح ابن منظور سبب إضافة رجب إلى قبيلة «مضر»: لأن مضر كانت تزيد في تعظيمه، واحترامه، فنسب إليهم لذلك، وقيل: بل كانت قبيلة "ربيعة" تحرم رمضان، وتحرم مضر رجبًا، فلذلك سماه رجب مضر رجبًا.

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