ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم الشرع في الاحتفال بعيد الحب .. الإفتاء تجيب

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:01 ص
حكم الشرع في الاحتفال
حكم الشرع في الاحتفال بعيد الحب .. الإفتاء تجيب
Advertisements
محمود ضاحي
قال دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الاحتفال بعيد الحب ولا مانع فى الشرع.


وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أبدا فى الشرع أن الناس تتفق على أيام معينة يجعلوها خاصة لبعض المناسبات الإجتماعية طالما لا تختلف مع الشريعة، مثل يوم تكريم الأم فلا مانع منه.



وأضاف أنه لا مانع أن نتخذ يوما من الأيام كى يظهر كل شخص للآخر عن مشاعره نحوه وأنه يحبه.


وقال ممدوح : "النبى في حديثه الشريف دعا الإنسان إذا أحب أحدكم أخاه فليقل له إني أحبك فى الله، ومفهوم الحب أوسع من تلك العاطفة بين الرجل والمرأة على وجه الخصوص بل هى مفهوم أعم فمن الممكن فى هذا اليوم أعبر عن حبي لأولادى أو لصديقى أو لأهلى".

وعن أن أصول المناسبة ليست إسلامية وهذا يعتبر تشبه بغير المسلمين، تابع ممدوح قائلا "الاعتراض ليس صحيحًا، لأنه حتى يكون الإنسان متشبهًا لابد عليه أن يقصد التشبه لأن في اللغة العربية مادة التشبه على وزن تفعل والتفعل معناه أن الإنسان يفعل الشىء وهو يقصد فعله وليس مجرد حصول الشبه في الصورة والشكل فقط يسمى تشبها، ثم أن أصل هذه الأشياء ذهبت وتناسها الناس وشاعت وصار يفعلها المسلمون وغير المسلمين، فلم تعد يلاحظ فيها أصولها غير الإسلامية لو كانت والاعتراض هنا ليس صحيحًا"

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم الخطبة لشخص كان مرتبطا بواحدة أخرى

حكم شراء شجرة الكريسماس والتهنئة برأس السنة الميلادية.. الإفتاء تجيب

هل يجوز للرجال ارتداء سلسلة فضة ؟

حكم شراء شجرة الكريسماس

حكم سب الدين.. وهل عليه أن يتشهد؟ الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بعيد الحب حرام؟ .. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: عمليات تطوير القاهرة بمثابة تدخل جراحي

الباز يسبق وزير التعليم ويكشف كيفية أداء الامتحانات وتقييم الطلاب.. فيديو

وليد سليمان: كنت أفضل البقاء في مصر وعدم السفر لقطر

أحمد موسى يزف خبرا سارا إلى الأهلي والزمالك وبيراميدز

الامتحانات حسب الجداول.. أحمد موسى: مد إجازة نصف العام أسبوعًا واستكمال الدراسة

أمير توفيق يكشف حقيقة عرض بروسيا دورتموند لضم محمد هاني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح ومي فاروق يتألقان في ثالث أيام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

الليزك بعد الاربعين .. هل يعود النظر 6/6 بعد العملية ؟

قميص أبيض .. أروى تثير الجدل بإطلالة جريئة