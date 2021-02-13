وزير الرياضة يناقش استعدادات استضافة بطولة العالم للرماية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، في مركز التعليم المدني بالجزيرة، اليوم السبت ؛ للوقوف على الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر لبطولة العالم للرماية في الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى 5 مارس المقبل.





واستعرض الوزير خلال الاجتماع كل الاجراءات والتدابير الاحترازية التي سيتم تطبيقها على اللاعبين المشاركين بالبطولة والوفود المرافقة للوقاية من فيروس كورونا حيث من المقرر مشاركة نحو ٤٠٠ لاعب ولاعبة من ٣٥ دولة من مختلف دول العالم.





كما تابع الوزير الأمور اللوجستية والإدارية المتعلقة بإقامة المشاركين بالفنادق، وجاهزية وسائل تنقلهم ومراسم استقبالهم، وكذا الاستعداد من جانب المنتخب المصري لمنافسات البطولة.





وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية المتابعة مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية والاتحاد المصري للعبة لتوفير كل المتطلبات والاحتياجات اللازمة لإقامة البطولة على أعلى مستوى استمرارًا لسلسلة النجاحات التي تحققها مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى.





وتابع الوزير، أن دول العالم أصبحت تثق في قدرة مصر على تنظيم واستضافة كبري البطولات والأحداث الرياضية في ظل جائحة كورونا ، وعقب النجاح المبهر الذى حققته مصر في استضافة بطولة العالم لكرة اليد خلال شهر يناير الماضى بمشاركة 32 منتخبًا.





حضر اللقاء الدكتور احمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة ،الدكتور محمد الكردي مساعد الوزير والدكتور عبد الاول محمد معاون الوزير ، و عادل رضوان وكيل الوزارة للاداء الرياضي وعدد من قيادات الوزارة.