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خيري رمضان: السعودية لم تفتح العمرة مع مصر وشركات وهمية تستغل المواطنين..فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 09:34 م
السعودية
السعودية
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داليا أحمد

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن مجلس الوزراء حذر من إعلانات وهمية من قبل بعض شركات السفر، التي تدعو لحجز تذاكر سفر العمرة وتستغل المواطنين، موضحًا أن السعودية لم تُعلن عن فتح موسم العمرة.


وأضاف خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه لا يوجد أي موافقات مصرية على استمرار رحلات العمرة إلى السعودية، كما أن المملكة العربية لم تسمح بالسفر للعمرة.


وتابع: "من العام الماضي لم يتم فتح باب العمرة من مصر.. ووزارة السياحة المصرية تُحذر من الشركات الوهمية بخصوص بدء حجز تذاكر عمرة رمضان ولم يتم إعلان ضوابط المرسم من قبل السعودية إلى الآن".

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