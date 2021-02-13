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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. أسرار جديدة في مونديال الأندية وعهد من اللاعبين لمحمود الخطيب

السبت 13/فبراير/2021 - 09:38 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مصير تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك فى دور الـ 32 بكأس مصر بسبب إرتباطات القطبين فى المشاركات بدور المجموعات فى دورى ابطال إفريقيا.

نجح النادي الأهلي في حصد برونزية بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي برونزية كأس العالم للأندية منذ أيام، بعد تحقيق الفوز في مباراتين على الدحيل بطل قطر، فريق الدولة المنظمة، وبالميراس البرازيلي، والإخفاق أمام بايرن ميونخ بطل العالم. 

كشف محمد أمين كناني الصحفي بشبكة سكاي سبورتس الألمانية، حقيقة اهتمام نادي بوروسيا دورتموند الألماني بضم محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

تعاهد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مع محمود الخطيب رئيس النادي على أن يعودوا من جديد للمشاركة في مونديال العالم للأندية لتحقيق حلم آخر وهو تخطي إنجاز الفوز بالميدالية البرونزية.

أكد على لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن دراسة فريق بالميراس البرازيلي قبل مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، وكذلك طريقة تسديد لاعبيه لركلات الجزاء الترجيحية، تبقى بمثابة كلمة السر في التفوق عليه في تلك المواجهة التي توج خلالها نادي القرن الأفريقي بالميدالية البرونزية.


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