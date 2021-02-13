خاص.. حقيقة اهتمام بوروسيا دورتموند الألماني بضم محمد هاني من الأهلي





كانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا إلى رغبة نادي بوروسيا دورتموند في ضم محمد هاني، بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب مع الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية.





وقال كناني في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": إنه لا توجد أي نية من جانب إدارة بوروسيا دورتمورند في الوقت الحالي للتعاقد مع محمد هاني، ولم تحدث أي اتصالات مع وكيل اللاعب بشأن إمكانية ضمه".





يذكر أن الأهلي حصد برونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، أول من أمس الخميس، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

كشف محمد أمين كناني الصحفي بشبكة سكاي سبورتس الألمانية، حقيقة اهتمام نادي بوروسيا دورتموند الألماني بضم محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.