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أحمد موسى: سجال بين الديمقراطيين و الجمهوريين أثناء محاكمة ترامب

السبت 13/فبراير/2021 - 10:22 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك لقطات جديدة تظهر لحظات الرعب خلال اقتحام الكونجرس الأمريكي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن  هناك سجالا فى مجلس الشيوخ بين الديمقراطيين و الجمهوريين ، وذلك بسبب إدانة ترامب.

ولفت إلى أن،  كاميرات المراقبة كشفت فيديوهات جديدة وتم عرضها فى مجلس الشيوخ، والتى تكشف لحظات الاقتحام.

وأشار إلى أن،  الموظفين فى الكونجرس هربوا خوفا من الاقتحام بعد كلمة ترامب فى هذا التوقيت و فوز جو بايدن.

وأوضح أنه خلال اجتماعات مجلس الشيوخ اليوم طالبوا بمحاكمة الرئيس الأمريكى السابق ترامب.

ولفت إلى أن أى حكم على ترامب سيمنع خوضه الانتخابات الرئاسية فى الفترة المقبلة.

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