قرار عاجل من آداب القاهرة بشأن المصروفات الدراسية

اصدرت كلية الاداب جامعة القاهرة ، قرار لجميع الطلاب وهو سرعة سداد المصروفات الدراسية وتسليم ايصال السداد لشئون الطلاب مدونا عليها بياناته الشخصية اسم الطالب و القسم الملتحق به ، الفرقة ، انتظام - انتساب لاستلام الكارنيه الخاص بالكلية .





و كان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة قد أوضح، أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" اعتبارا من يوم 21 لطلاب الدراسات العليا بالكلية، على أن يتم إجراؤها لطلاب مرحلة الليسانس بداية من شهر مارس المقبل.





وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة، والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.



