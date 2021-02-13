مصادر: الجبلاية تؤجل مباراتي الزمالك وحرس الحدود والأهلي والنصر فى الكأس





قال المصدر إن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود المقرر لها 20 فبراير الجاري، كما قرر تأجيل مباراة الأهلي والنصر المقرر لها 19 فبراير الجاري في دورى الـ 32 بكأس مصر.