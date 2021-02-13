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رياضة

مصادر: الجبلاية تؤجل مباراتي الزمالك وحرس الحدود والأهلي والنصر فى الكأس

السبت 13/فبراير/2021 - 10:48 م
صدى البلد
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يسرى غازى

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مصير تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك فى دور الـ 32 بكأس مصر أمام حرس الحدود والنصر بسبب ارتباطات القطبين فى المشاركات بدور المجموعات فى دورى ابطال إفريقيا.


قال المصدر إن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود المقرر لها 20 فبراير الجاري، كما قرر تأجيل مباراة الأهلي والنصر المقرر لها 19 فبراير الجاري في دورى الـ 32 بكأس مصر.


ويواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزانى يوم 23 فبراير الجاري على ملعب المنافس فيما يلتقى الزمالك فريق تونجيث السنغالي فى نفس اليوم خارج الديار.


يذكر أن مسؤولي اتحاد الكرة المصري قاموا بإخطار مسؤولي نادي الزمالك، شفهيًّا، برفض طلب القلعة البيضاء تأجيل مباراة حرس الحدود في دور الـ32 من كأس مصر، والمقرر لها يوم 20 من الشهر الجاري، والذي سبق وتقدم به النادي.

ويرتبط نادي الزمالك بالسفر إلى السنغال يوم 20 من الشهر الجاري، استعدادا للقاء تونجيث السنغالي، المقرر له يوم 23 من فبراير، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


وتسيطر حالة من الغضب على مسؤولي نادي الزمالك بسبب تعنت الاتحاد المصري لكرة القدم مع النادي خاصة وأن الفريق يرتبط بمواجهة صعبة ومهمة أمام بطل السنغال بدوري الأبطال كما أن الزمالك يمثل مصر في البطولة.
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