هل يجوز الاقتراض من البنك لتشطيب شقة أو شرائها ؟ .. أمين الإفتاء يجيب

مع ارتفاع تكاليف الزواج وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة أصبحت فكرة الاقتراض من البنوك تسيطر على فكر الشباب بسبب ضعف الدخل المادي بالمقارنة بالأسعار الحالية، والاقتراض من البنك يأخذ أشكالا كثيرة، حتى أن بعض العلماء أطلقوا عليها تمويل وليس اقتراضا.





وفي هذا الصدد ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه : هل يجوز أخذ قرض من البنك لتشكيل شقتي للزواج ؟





أجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، قائلا: إن أخذ المال إذا كان لمشروع استثماري فهو جائز لكن القرض للطعام والشراب وأشياء أخرى خطأ وغير جاشز شرعًا لأنها أموال استثمارية لتشغيل المشروعات .





هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟





سؤال ورد إلى عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





قال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الاقتراض لشراء شقة من البنك إذا لم يجد الشخص مخرجًا لهذا الأمر سوى الاقتراض.









وأضاف " عثمان" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع " يوتيوب "، أنه إذا استطاع المسلم أن يحصل على تمويل من البنك لشراء الشقة يكون أفضل بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه.





واختتم " فإن لم يستطع ذلك وكانت أحواله قد تأثرت كثيرًا بسبب عدم امتلاك شقة ودفع الإيجار الكثير شهريا، ويمتلك الشقة ويقسط ثمنها وتسهل معيشته؛ فيجوز له ذلك ".







