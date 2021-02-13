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رياضة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير.. ويكشف طريقة الاستعداد لمونديال الأندية

السبت 13/فبراير/2021 - 11:44 م
علي معلول
علي معلول
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عمرو ابوبكر
كشف أحمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل عملية تجهيز اللاعبين للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. 

وقال ابو عبلة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 2، إن أهم ما كنا نركز فيه هو اصابات كورونا وبالفعل استطاعنا بفضل الله على السيطرة على الأمر ولم نسمع بأي اصابة بفيروس كورونا خلال البطولة داخل النادي الاهلي.

وأضاف أبو عبلة أن، جميع اللاعبين تعاملنا معهم بشكل جيد، وتعرض البعض الى اصابات عضلية خفيفة تم تجاوزها بالعلاج الطبيعي السريع. 

وأشار طبيب الأهلي الى أن، ايقاف الشحات وكهربا، لم يكن امر طبي ولكنه كان عقاب ليس له علاقة بفيروس كورونا، ولكن جزاء لما فعلوه واخترقوا القوانين. 

وعن اصابة وليد سليمان، قال:"لم تكن اصابة الحاوي بسيطة وحاولنا بكل جهد ان نجعله يشارك في بطولة كأس العالم ولكن لم يكن الإلتئام العضلي كافي لكي يشارك في البطولة.

وتابع:" وليد سليمان يتعافى بشكل جيد في الايام القليلة القادمة سوف يتم مشاركته في المران الرئيسي. 

وتحدث عن اصابة علي معلول قائلًا:" لاحظنا أن معلول يقوم بعمل "استرتشات" اطالات للعضلة الخلفية والضامة وهذا ما جعلنا نتابعه بشكل أكبر عن بعض اللاعبين، ولم يشكو من شئ ولكن قررنا فحصه ووجدنا اجهاد قوي للعضلة الخلفية ورفضا استكماله للمباراة على الرغم من طلبه استكمال المباراة.

وأكمل:" الفحص الأخير لعلي معلول هو الذي قرر عدم مشاركته في مباراة بالميراس، وذلك بعد نزوله المران ووضعه في التشكيل الأساسي، والفحص أسفر عن عدم قدرته على المشاركة بشكل أساسي.
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