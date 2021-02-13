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رياضة

برشلونة يكتسح ألافيس بخماسية في ليلة تألق ميسي وترينكاو

السبت 13/فبراير/2021 - 11:57 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
حقق برشلونة فوزا عريضا على ديبورتيفو ألافيس بـنتيجة (5 – 1 )، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 23 من الدوري الإسباني.

وافتتح فرانسيسكو ترينكاو التسجيل لبرشلونة عند الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بعدما سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء على مرمى الخصم.

وأضاف برشلونة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط بلحظات عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وتحديدا بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، قلص لويس ريوخا الفارق وسجل هدف ألافيس في الدقيقة 57.

وأضاف ترينكاو الهدف الثالث لبرشلونة عند الدقيقة 74، ليضيف هدفه الشخصي الثاني، وبعدها بدقيقة نجح ليونيل ميسي في إضافة الهدف الرابع للبرسا والثاني له بالمباراة.

وقبل 10 دقائق من نهاية المباراة نجح جونيور فيربو في إضافة الخماسية للبرسا، لتنتهي المواجهة على تلك النتيجة (5 – 1).

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 46 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 8 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.
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