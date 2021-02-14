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الحكومة: وصول 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا نهاية فبراير

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:26 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إنه بداية من السبت القادم سيتم تطعيم باقى الأطقم الطبية بلقاح كورونا، حيث كان يمنح اللقاح للأطباء فى مستشفيات العزل.

وأضاف المتحدث بإسم الحكومة خلال مداخلة مع برنامج "من مصر" الذاع عبر قناة "سى بى سى"، أنه بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة وباقى الفئات الأولى باللقاح، فالأمر متوقف على وصول شحنات من لقاح كورونا، المتوقع وصولها فى النصف الثانى من الشهر الجارى.

وأوضح نادر سعد، أن مصر تعاقدت على كميات كبيرة من لقاح كورونا ومتوقع وصول من 5 لـ 8 ملايين جرعة للقاح كورونا بنهاية فبراير.

ولفت نادر سعد إلى أن الدولة متعاقدة على 40 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا.
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