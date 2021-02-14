أصالة: لا أحب السهر خارج البيت وقررت عدم مجاملة أحد.. فيديو

قالت المطربة أصالة ، أنها لا تحب السهر كثيرا ولا تستهوى الخروج للسهر خارج البيت، متابعة أنها تحب السهر فى بيتها مع أولادها، وخاصة فى الفترة الأخيرة.





وأوضحت أصالة خلال برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة، أنها قررت عدم مجاملة أحد بالخروج للسهر معه، والخروج للسهر يعنى ماكياج ولبس وترك أولادها فى البيت فلابد أن تكون صحبة لذيذة وجيدة حتى تخرج معهم" .



