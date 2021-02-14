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توك شو

أصالة: لا أحب السهر خارج البيت وقررت عدم مجاملة أحد.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:45 ص
اصالة
اصالة
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داليا أحمد
قالت المطربة أصالة ، أنها لا تحب السهر كثيرا ولا تستهوى الخروج للسهر خارج البيت، متابعة أنها تحب السهر فى بيتها مع أولادها، وخاصة فى الفترة الأخيرة.

وأوضحت أصالة خلال برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة، أنها قررت عدم مجاملة أحد بالخروج للسهر معه، والخروج للسهر يعنى ماكياج ولبس وترك أولادها فى البيت فلابد أن تكون صحبة لذيذة وجيدة حتى تخرج معهم" .

وتابعت أصالة ، أنها لا تحب السهر خارج المنزل لأنها لا تعرف ترقص ولها لون معين من الأغانى الأجنبية لسماعها ولا تحب الأغانى الصاخبة التى ليس معن ، موضحة أن وقت الفنان غالى فلابد أن يقضيه فى أشياء يحبها.
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