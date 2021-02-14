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أخبار العالم

احتمال تكون مزيفة.. الاتحاد الأوروبي يعلق على بيع لقاحات كورونا في السوق السوداء

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:37 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أبدت الأمم المتحدة قلقها من الأنباء التي أفادت ببيع لقاحات ضد فيروس كورونا في السوق السوداء.

وبحسب وكالة "آكي" الإيطالية، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها تتابع بقلق ما تردد من أنباء عن ظهور لقاحات فيروس كورونا في السوق السوداء.

ونقلت الوكالة عن إريك مامير المتحدث باسم المفوضية :"نراقب عن كثب هذه الظاهرة.. وتم تنشيط المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) في مجال اللقاحات، التي من المحتمل أن تكون مزيفة".

وأضاف: "يجب على الجميع توخي الحذر الشديد، لأن اللقاح أكثر حساسية من الدواء".

وتابع أن "التطعيم ممكن بحقن مادة فعالة في جسم شخص سليم وليس مريضا، وبالتالي يتعين التأكد بنسبة 100% من أن القنوات التي يتم من خلالها شراء اللقاحات هي شرعية وشفافة.
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