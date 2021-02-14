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لميس سلامة: لجنة إدارة أزمة كورونا توافق على مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:31 ص
لميس سلامة
لميس سلامة
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شيرين عادل
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن اللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وافقت أمس، السبت، على مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع آخر، على أن يتم استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، وذلك طبقا للجداول المعلنة.


وأضافت لميس سلامة، خلال حلقة اليوم، الأحد، في برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه وفقا اللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا، فإنه سيتم استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول وذلك طبقا للجداول المعلنة.


ومن المقرر أن يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الخامسة من مساء اليوم، الأحد الموافق 14 فبراير 2021، مؤتمرًا صحفيا لـ إعلان القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.
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