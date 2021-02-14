حبنا مجنون غير أي حب.. رسالة مي كساب لزوجها أوكا في عيد الحب

احتفلت الفنانة مي كساب بعيد الحب مع زوجها اوكا ونشرت فيديو لهما عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت مي كساب وأوكا وهما في السيارة ويغنيان أغنية حوا وعلقت قائلة: "حبنا مجنون غير أي حب كل سنه وإنت الحب".
يذكر أن شاركت مي كساب في مسلسل اللعبة 2 حيث انتهى أبطال مسلسل "اللعبة 2" من التصوير، حيث واصل فريق العمل التصوير يوميًا تزامنًا مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.