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فن

حبنا مجنون غير أي حب.. رسالة مي كساب لزوجها أوكا في عيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:29 ص
مي كساب و زوجها اوكا
مي كساب و زوجها اوكا
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ندى فكري
احتفلت الفنانة مي كساب بعيد الحب مع زوجها اوكا ونشرت فيديو لهما عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي كساب وأوكا وهما في السيارة ويغنيان أغنية حوا وعلقت قائلة: "حبنا مجنون غير أي حب كل سنه وإنت الحب".

يذكر أن شاركت مي كساب في مسلسل اللعبة 2  حيث انتهى أبطال مسلسل "اللعبة 2" من التصوير، حيث واصل فريق العمل التصوير يوميًا تزامنًا مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.

وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

مسلسل "اللعبة"، كان عرض الجزء الأول فى موسم رمضان الماضى على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثانى، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.
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