ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

"الخليج" الإماراتية تؤكد أهمية انسحاب القوات التركية لتحقيق وحدة وسيادة ليبيا

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:23 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
  أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية، أهمية انسحاب القوات التركية وجماعات المرتزقة التي أتت بها من شمال سوريا لتحقيق وحدة واستقلال وسيادة ليبيا، وتحرير البلاد من الوجود الأجنبي.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأحد/ تحت عنوان "ليبيا .. ألغام تركية" - أنه على الرغم من إعلان نائبة الممثل الأممي في ليبيا ستيفاني وليامز يوم 5 فبراير الجاري عن الاتفاق على تشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، واختيار محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني وعبد الله اللافي عضوين، بينما يترأس الحكومة عبد الحميد دبيبة، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من العراقيل التي يمكن أن تحبط كل الآمال المعلقة على هذا الإنجاز.

وأشارت إلى أن «مجموعة الأزمات الدولية» ترى أن ما تحقق حتى الآن مجرد «مكاسب هشة» تحتاج إلى تفعيل سريع، ويقتضي ذلك سرعة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية ويبدو أن تركيا المقصودة بذلك، فبعد أن اتصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بكل من المنفي ودبيبة معلنًا الاستعداد لتسهيل مهمتهما، عاد وأعلن أن بلاده تسحب قواتها إذا انسحبت القوات الأجنبية منها أيضًا من دون أن يحدد هذه القوات.

من جانبها، أوضحت صحيفة (الوطن) تحت عنوان "استقرار العراق"، أن ما يشكله العراق كدولة عربية بكل مقوماتها وتاريخها وتعدد مكونات شعبها وبعدها الحضاري ومن قدرة على أن يكون دولة متقدمة، هو شأن يهم الجميع، فسلامة العراق وتجاوزه للظروف الصعبة التي طالما عانى منها فيه تعزيز لمكانة الأمة وتجنيبها الأزمات التي مرت على عدد من دولها لأسباب كثيرة.

وأضافت أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أكد على أهمية استقرار جمهورية العراق الشقيقة، خلال استقباله للرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، ليبين موقف الإمارات الداعم لسلامة جميع الدول العربية واستقرارها وتنميتها وتجنيبها كل أسباب التوتر.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

هل تلعن الملائكة من يؤخر غسل الجنابة ؟.. الإفتاء تجيب

نادر السيد: مروان محسن لا يمكن مقارنته بمهاجم الزمالك الجديد

أبرزها كأس مصر والكونفدرالية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 -2 - 2021 والقنوات الناقلة

على راسي من فوق .. عمارة يوجه رسالة اعتذار لـ على معلول

سعر الدولار اليوم الأحد 14-2-2021

حبنا مجنون غير أي حب.. رسالة مي كساب لزوجها أوكا في عيد الحب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب

موضة الهالات السوداء.. أغرب ميك اب تريند على السوشيال ميديا| صور

بإطلالة عصرية.. أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا