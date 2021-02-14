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رياضة

مصطفي محمد يستهدف الصدارة مع جلطة سراي أمام قاسم باشا التركي

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:33 ص
مصطفي محمد
مصطفي محمد
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عبدالله هشام
يستضيف فريق جلطة سراي المحترف ضمن صفوفه المصرى مصطفى محمد ، منافسه قاسم باشا التركي على ملعب تورك تيليكوم ارينا اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري التركي . 

ويسعى مصطفي محمد لتسجيل المزيد من الأهداف وقيادة الفريق للفوز والصعود الي قمة الدورى التركي . 

ونجح مصطفى محمد في تسجيل ثلاث أهداف خلال ثلاث مباريات خاضها فقط مع الفريق التركي منذ انتقاله من الزمالك حيث سجل امام باشاك شهير وفناربخشة في الدوري، وألانيا سبور في كأس تركيا. 

ويحتل جالطة سراي حاليًا المركز الثاني برصيد 48 نقطة جمعها من 24 مباراة وبفارق نقطة وحيدة عن فريق فنربخشة المتصدر الذي لعب مباراة اكثر من رفاق مصطفى محمد ، بينما يتواجد قاسم باشا في المركز الثالث عشر بـ26 نقطة.
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