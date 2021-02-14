500 مليار جنيه لتحسين معيشة 58 مليون مواطن.. برلماني يشيد بمشروع تطوير الريف المصري

أشاد النائب عمرو كمال حامد، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وتخصيص 500 مليار جنيه لتحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن، بتطوير خدمات البنية الأساسية والعامة وتحسين مستوى دخله من خلال المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل.











وقال "حامد"، فى بيان صحفى له، إنه رغم عمل الدولة ليل نهار بجميع مؤسساتها لإجراء إصلاحات اقتصادية في جميع القطاعات مثل الإسكان والتعليم والصحة والصناعة والنقل وغيرها من خلال مشروعات قومية ضخمة لبناء مصر الحديثة، فلم تنس الدولة أبناءها من القرية والريف المصري.









وأوضح أن تنفيذ المبادرة تكمن أهميته في إشعار المواطن الريفي أنه على رأس أولويات الدولة، وأنه حان وقت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تحمله المواطن لثقته في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه لعظم المبادرة اعتبرتها الحكومة مشروعا قوميا.









ورأى حامد أنه لاستدامة الحياة الكريمة بالقرى المصرية، يجب أن يتم التخطيط استراتيجيا للاستفادة بالظهير الصحراوى للقرى بتعميره ببناء مساكن وإقامة مشروعات ومصانع لتوفير فرص العمل ورفع القيمة المضافة من المحاصيل والثروة الحيوانية وبالتبعية الحفاظ على الأراضى الزراعية من التجريف والبناء عليها وضمان استدامة التنمية الصناعية والزراعية للقرى.









وأوصى حامد بسرعة الانتهاء من إصدار قانون الإدارة المحلية لحوكمة العمل بالإدارات والوحدات المحلية، وأيضا تدريب وتأهيل العنصر البشرى القائم بإدارة جميع مستويات الوحدات المحلية.