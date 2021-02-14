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اقتصاد

الإسكان: تنفيذ ٧٥٢٨٨ وحدة سكنية متنوعة بـ 6 أكتوبر الجديدة

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:51 ص
مشروعات سكنية بأكتوبر
مشروعات سكنية بأكتوبر الجديدة
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آمنة عبدالعظيم

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالي الوحدات السكنية التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر الجديدة حتى الآن بلغ نحو ٧٥٢٨٨ وحدة سكنية متنوعة بمشروعات "الإسكان الاجتماعي – سكن مصر – سكن كل المصريين"، وذلك رغم حداثة نشأة المدينة خلال الـ4 سنوات الماضية، مؤكدًا أن المدينة شهدت طفرة في مشروعات الإسكان بجانب تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والمرافق، وطرح قطع أراضٍ متنوعة تلبي احتياجات المواطنين بالمدينة، وتوفر فرص العمل.



وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٤٤٤٤٨ وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي وسكن مصر بالمدينة، موزعة كالتالي: ٤٢٠٩٦ وحدة إسكان اجتماعي بمنطقتي الـ٨٠٠ فدان وربوة أكتوبر، و٢٣٥٢ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، مشيرا إلى أنه جارٍ تنفيذ ٢٨٠٠٨ وحدات سكنية نموذج ٩٠م ٢، و٩٣٦ وحدة سكنية نموذج ٧٥م٢، بمشروع سكن كل المصريين بمنطقتي الـ٨٠٠ فدان ومنطقة غرب أرض المطار، و ١٨٩٦ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر.



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وقال المهندس عادل النجار، إنه بالنسبة للمشروعات الخدمية، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس، و4 وحدات صحية، و4 حضانات، و5 أسواق تجارية، و4 ملاعب ومركز شباب بمنطقتي الـ800 فدان وربوة أكتوبر، وجارٍ تنفيذ 6 مدارس و3 وحدات صحية و6 حضانات و9 أسواق تجارية بمناطق سكن مصر وابني بيتك 6 وغرب أرض المطار. 



وأضاف أنه في قطاع الطرق، تم البدء في تنفيذ أعمال ازدواج طريق الواحات بطول 36 كيلو، بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان بطول 100 كم، وأعمال الطرق بمشروع سكن مصر بمنطقة الـ125 فدانا بطول 5.5 كم، وجارٍ تنفيذ أعمال الرصف لطريق شمال أرض المطار وبطول 23 كم ليخدم مشروعات سكن كل المصريين بغرب أرض المطار والمنطقة الصناعية والميناء الجاف وقطع الأراضي المميزة بموقع الـ1800 فدان، وأعمال الفرمة بالمنطقة الصناعية والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف فدان، وجارٍ العمل بالمرحلة العاجلة منها على مساحة 1600 فدان، وأعمال الفرمة بالمنطقة أ بمشروع سكن كل المصريين بغرب أرض المطار، وأعمال طريق شرق الواحة، وأعمال رفع كفاءة طرق المنطقة السادسة ابني بيتك بالحيين الثالث والخامس، وأعمال الرصف بالمرحلة الثانية من المشروع.



وبالنسبة لمشروعات المرافق بالمدينة، قال رئيس الجهاز: "تم الانتهاء من تنفيذ محطة رافع مياه ابني بيتك 6 بطاقة 85 ألف م3/يوم، ومحطة رافع الصرف الصحي ربوة أكتوبر بطاقة 105 آلاف م3/يوم مرحلة أولى وتوسعات مستقبلية تصل إلى 210 آلاف م3/يوم، ومحطة رافع الصرف وخط الطرد لمشروع (1783) عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة الـ800 فدان بطاقة حالية 55 ألف م3/يوم،  ومحطة كهرباء ربوة أكتوبر بقدرة إجمالية للمحطة 160 ميجا فولت أمبير، وأعمال المرافق شبكات (مياه – صرف - ري- طرق) لمشروع سكن مصر، وجارٍ تنفيذ شبكة المرافق لموقعي الـ1000 فدان والـ1800 فدان، أراضٍ مميزة".

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