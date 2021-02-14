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تعليم

رئيس جامعة حلوان: نهتم بطرح برامج جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:04 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تمتلك جامعة حلوان العديد من البرامج الفريدة من نوعها بمختلف كلياتها في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا التي تعمل على مواكبة التحول الرقمي وتأهيل الخرجين لسوق العمل و رفع مكانة الجامعة البحثية. 

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة تولى اهتمام الجامعة بطرح هذه البرامج الجديدة والمتميزة التي تتواكب من احتياجات سوق العمل وتؤهل الخريجين ليكونوا على قدر عال من الثقافة والعلم والمعرفة المؤهلين لمواكبة التحديات الجديدة والمستمر . 

وأشار نجم إلى أن هذه البرامج تأتى  في ظل وجود العديد من التخصصات العلمية النادرة بالجامعة. 



جدير بالذكر انه قد أعلنت وزارة التعليم العالي وجامعة حلوان، خطة لإنشاء جامعة حلوان الأهلية التطبيقية؛ استعدادًا لبدء الدراسة بها خلال العام القادم بكلية أو اثنتين، حيث نوهت جامعة حلوان ببدء مشروع إنشاء الجامعة. 

وصرح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة يتم إنشاؤها على مساحة 65 فدانًا داخل الجامعة، وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه دفعةً أولى لإنشائها، مؤكدًا امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة برامج متميزة ومتنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة. 

وأشار "نجم"، إلى أن مخطط الجامعة الأهلية يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية. 


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