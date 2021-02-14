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رياضة

مجدى عبد الغنى يحيى الذكرى الـ 16 على رحيل ثابت البطل

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:36 ص
صدى البلد
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يسري غازي
نشر مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أحيا خلالها الذكرى الـ 16 على رحيل ثابت البطل حارس النادى الأهلي ومنتخب مصر.

ودون البلدوزر أعلى الصورة عبارات جاء فيها: الذكرى الـ 16 على رحيل الكابتن ثابت البطل رحمة الله عليه 
اللهم اغفرله وارحمه برحمتك يارب العالمين.

يذكر أن الراحل ثابت البطل من مواليد محافظة الجيزة، وتحديدًا في مدينة الحوامدية في 16 من سبتمبر عام 1953، واستهل مشواره مع الساحرة المستديرة ضمن فريق سكر الحوامدية في مركز الهجوم بالجناح الأيسر ولكن الصدفة لعبت دورها عقب تعرض حارس مرمى فريقه للإصابة، ليبدأ البطل رحلة تألقه.

اكتشفه الكشاف "عبده البقال" في أثناء قيامه بمهام عمله في التنقيب عن المواهب القادرة على ارتداء قميص النادي الأهلي لينضم ثابت البطل إلى الأهلي في عام 1972.

بطولات ثابت البطل
حقق البطل على مدار مشواره الكروي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي امتد إلى 17 موسمًا كرويًا، 11 لقبًا للدوري، و7 ألقاب لكأس مصر، إضافة إلى لقبين لدوري أبطال إفريقيا، وثلاثة ألقاب لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، ولقبًا لكأس الأفرو-آسيوية.

تقلد ثابت البطل شارة قيادة الأهلي، عقب اعتزال محمود الخطيب عام 1987، ليصبح واحدًا من الذين تقلدوا شارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

مسيرة ثابت البطل الدولية
استهل الراحل مسيرته مع النجومية من خلال منتخب مصر، بعدما شارك في صفوف الفراعنة ببطولة القنيطرة الودية قبل ظهوره الرسمي مع الأهلي.

شارك البطل بقميص المنتخب في العديد من البطولات الإقليمية والعالمية، وكان صاحب دور البطولة المطلقة في استعادة مصر لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986، بعد غياب طويل إلى جانب مشاركته في بطولة كأس العالم 1990.

العمل كإداري:
عقب اعتزال ثابت البطل، اتجه للعمل مدربًا لحراس المرمى، قبل أن يتم اختياره من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي لشغل منصب مدير الكرة، ليقدم نموذجًا إداريًا أهلاويًا يشار إليه بالبنان بعد أن وضع شعار “الأهلي فوق الجميع” في صلب قراراته، وترك البطل منصب مدير الكرة، وعندما كلفه مجلس الإدارة بتولي منصب مدير الكرة مجددًا،  هرولَ ليلبي نداءَ الأهلي، مُضحيًا بالامتيازات المادية التي كان يحصل عليها قائلًا: "الأهلي صاحب الفضل على الجميع".

مقولات ثابت البطل التاريخية
وعندما رحل بعض نجوم الفريق وقالوا إن الأهلي لن يحقق بطولات، قال البطل مقولته التاريخية “إذا كان رحيل هؤلاء عن النادي الأهلي سيحرمه من البطولات فليقفل الأهلي أبوابه فورًا.. النادي الأهلي لا يقف على أحد”، حسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي.
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