شاهد.. بريطاني يمشي للمرة الأولى منذ 8 سنوات بفضل هيكل روبوتي

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا بعنوان "بريطاني يمشى منذ 8 سنوات بفضل هيكل روبوتي"، حيث تمكن رجل بريطاني يدعى سايمون كيندليسايدز، يبلغ من العمر 36 عامًا، مصاب بالشلل من المشي للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات، وذلك بفضل هيكل روبوتي، ويأتى هذا بعد فقده القدرة على استخدام ساقيه بعد إصابته بورم في المخ في عام 2013.





وكان كيندليسايدز يتدرب للعمل كراقص، لكنه فقد القدرة على استخدام ساقيه ورغم ذلك فقد أكمل ماراثون لندن في عام 2018 بفضل بدلة روبوتية، واستغرق الأمر ما يقرب من 37 ساعة ما جعله يسجل رقمًا قياسيًا عالميًا، وبعد هذا النجاح، اشترى له متبرع مجهول بدلة روبوتية خاصة، وينوي السير لمسافة 100 ميل في فبراير الحالي لجمع التبرعات لصالح مستشفى نورفولك ومستشفى جامعة نورويتش.





وقال كيندليسايدز عن مدى التغيير الذي أحدثته البدلة الآلية في حياته إنه "أكثر مما يمكن أن تقوله الكلمات " .