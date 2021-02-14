ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مسئول بالزراعة: تقاسمنا المهام مع وزارة الري في تحديث المنظومة.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:05 م
الري الحقلي
الري الحقلي
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور حسن شمس، مدير وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تعيش مرحلة تطوير، وزيادة الرقعة الزراعية، وسد الفجوة الغذائية.

ولفت الدكتور حسن شمس، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن هناك جهودا حثيثة بالتعاون مع وزارة المواد المائية والري، في مجال تطوير الري الحقلي.

وأشار إلى أن الهدف من الري الحقلي، زيادة الإنتاج، وتوفير استخدام مياه، واستغلالها في استزراع مساحات جديدة.

وتابع: هناك مليون فدان حديث تقسمناهم مع وزارة الري، في تحديث وسائل الري بهم، ومنتشرين في 8 محافظات.

وأكمل: هناك مشاريع استصلاح أراضي جديدة، بجنوب محافظة المنيا، وهي نماذج للمستثمرين، في استغلال الأراضي وزراعتها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مثل الأرز الجاف.. متحدث الزراعة: استنباط أصناف جديدة من المحاصيل قليلة المياه

وزارة الزراعة: توزيع مياه الري المنتظم يؤدي إلى زيادة الإنتاجية

برلماني: الإنتاج الزراعي يساهم في خفض الأسعار وتوفير آلاف فرص العمل

الزراعة: خطة تطوير 6.1 مليون فدان للعمل بالري الحديث

205 آلاف فدان.. محافظ الوادي الجديد والقصير يبحثان تطوير منظومة الري الحقلي

برلماني: أنظمة الري الحديثة ستسهم في زيادة الرقعة الزراعية

ترشيحاتنا

نادر السيد: الزمالك تسرع في ضم الجزيري

كسر في العمود الفقري.. سيدة تتلقى ضربا مبرحا من زوجها في ليلة عيد الحب

علي جمعة: لا يوجد دعاء مخصص لشهر رجب

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي مهدد بعقوبة من الكاف

بعد أسبوع من الزواج.. بريطانية تطلب الشرطة لزوجها

أحضروا خفافيش .. سر جديد عن أصل تفشي فيروس كورونا

Advertisements

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

الوزراء يكشف حقيقة رابط "واتساب" لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

توجيه عاجل من شئون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يوميا.. اكتشف الفوائد والأضرار

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي مهدد بعقوبة من الكاف

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب