مسئول بالزراعة: تقاسمنا المهام مع وزارة الري في تحديث المنظومة.. فيديو

قال الدكتور حسن شمس، مدير وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة ، إن الدولة المصرية تعيش مرحلة تطوير، وزيادة الرقعة الزراعية، وسد الفجوة الغذائية.





ولفت الدكتور حسن شمس، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن هناك جهودا حثيثة بالتعاون مع وزارة المواد المائية والري، في مجال تطوير الري الحقلي.





وأشار إلى أن الهدف من الري الحقلي، زيادة الإنتاج، وتوفير استخدام مياه، واستغلالها في استزراع مساحات جديدة.





وتابع: هناك مليون فدان حديث تقسمناهم مع وزارة الري، في تحديث وسائل الري بهم، ومنتشرين في 8 محافظات.





وأكمل: هناك مشاريع استصلاح أراضي جديدة، بجنوب محافظة المنيا، وهي نماذج للمستثمرين، في استغلال الأراضي وزراعتها.