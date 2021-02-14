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حوادث

إصابة 5 أشخاص إثر مشاجرة طاحنة في سوهاج

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:58 ص
اسعاف
اسعاف
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أنغام الجنايني
أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، إثر مشاجرة بمركز المراغة في سوهاج

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة بوقوع مشاجرة ووجود مصابين دائرة المركز. 


وبالانتقال والفحص تبين وقوع المشاجرة بين: "رمضان. ا غ. ع، 58 عامًا، عامل، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وأحمد. ع. ع، 24 عامًا، عامل، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس، وعبد الرحيم. ر. ا، 21 عامًا، طالب مصاب بكدمه بالرأس"، طرف أول.

و"مدبولي. م، 21 عامًا، عامل مصاب بجرح باليد اليمني، وأشرف. م، 40 عامًا، عامل، مصاب بكدمه بالقدم اليسري، محمد. ا. م، 30 عامًا، عامل"، طرف ثانِ. 

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال. 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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