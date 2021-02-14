لحظة فارقة.. أول تعليق لـ ولي عهد أبو ظبي بعد صورة مسبار الأمل للمريخ

علق ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، على إرسال أول صورة للمريخ بعدسة "مسبار الأمل" الإماراتي، مؤكدًا أنها لحظة فارقة وبشرى خير.





وقال بن زايد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "إرسال أول صورة للمريخ بعدسة "مسبار الأمل ".. بشرى خير، وفرحة جديدة.. ولحظة فارقة في تاريخنا تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء".





وأضاف: "إن شاء الله تسهم هذه المهمة في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل".





ونشر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ.





وقال بن راشد على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد: "من ارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر.. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ".





ودخلت دولة الإمارات مساء الثلاثاء الماضي، التاريخ كأول دولة عربية تصل إلى المريخ، وخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز بعدما نجح مسبار الأمل، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف الكوكب الأحمر.





ونجح "مسبار الأمل" عند الساعة 7:42 مساء الثلاثاء في الدخول إلى مدار الالتقاط حول المريخ، بعد رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء، قطع فيها أكثر من 493 مليون كيلو متر.





ووجهت دول عربية وأجنبية عدة، التهاني للإمارات، بعد هذا الإنجاز، ووصول مسبار الأمل إلى المريخ الذي يعد حدثًا للتاريخ.