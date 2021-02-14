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رياضة

كرم جابر مديرا فنيا لفريق الجزيرة المطروحي في القسم الثاني

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:02 م
كرم جابر
كرم جابر
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عبدالله هشام
أعلن نادي الجزيرة المطروحي، تعيين كرم جابر نجم الإسماعيلي السابق مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لـ أحمد فكري الصغير الذي استقال، بعد الخسارة أمام فريق المنصورة بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة دوري القسم الثاني. 

وفي وقت سابق وقع حمدي حفيظ الجميعي رئيس نادي الجزيرة غرامة على لاعبي الفريق الأول بمبلغ 3000 جنيه بسبب تراجع نتائج الفريق ودخوله مراكز الهبوط.

ويحتل فريق الجزيرة المطروحي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بحرى بدوري القسم الثاني برصيد 10 نقاط جمعها من ثلاث انتصارات وتعادل وحيد بينما خسر 6 مواجهات. 

ويستعد فريق الجزيرة لمواجهة كفر الشيخ  يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة دوري القسم الثاني.
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