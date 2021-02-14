ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تضم 14 لجنة.. البرلمان يوافق على تشكيل اللجان النوعية لمجلس الشيوخ

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:23 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى
وافق مجلس النواب على تشكيل اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، ورفض بعض الاقتراحات المقدمة من النواب.


ووافق البرلمان على  نص المادة 38 من لائحة مجلس الشيوخ،  وتنص على أن تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:
1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
4. لجنة الدفاع والأمن القومى.
5. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
9. لجنة الشباب والرياضة.
10. لجنة الصحة والسكان.
11. لجنة الزراعة والرى.
12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.
13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خوفا من كورونا .. تفعيل بصمة الوجه لنواب البرلمان الجدد

البرلمان ينتخب غدا هيئات مكاتب لجانه النوعية.. 25 لجنة تقود دفة العمل التشريعي والرقابي.. اتصالات بين الأغلبية والاحزاب لتنسيق التشكيل قبل ساعات من الانتخابات

البرلمان يعلن انتخاب مكاتب لجانه النوعية.. ومصطفى بكري يتوقع ترؤس علي جمعة لجنة الشئون الدينية

قبل تشكيلها اليوم.. تعرف على اختصاصات اللجان النوعية بمجلس النواب

تشريعية النواب تقر مواد اختصاصات مجلس الشيوخ

تشريعية النواب ترفض أحقية الشيوخ في إنشاء لجان نوعية جديدة.. وتقر بعدم دوره الرقابي على الحكومة

ترشيحاتنا

بتدخل من الوزير.. انفراجة في أزمة الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

مدرب المريخ : الأهلي كتاب مفتوح .. وجئت لتحقيق الفوز

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

سعر الذهب اليوم 14-2-2021

ليس غياب عبدالله السعيد فقط .. 3 أزمات تحاصر بيراميدز فى أبيدجان

سعر الدولار اليوم الأحد 14-2-2021

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

الوزراء يكشف حقيقة رابط "واتساب" لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الأهلي يحذر كهربا والشحات من السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أبرز سيارات نجمات الفن فى مصر والوطن العربي

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب