تضم 14 لجنة.. البرلمان يوافق على تشكيل اللجان النوعية لمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب على تشكيل اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، ورفض بعض الاقتراحات المقدمة من النواب.









ووافق البرلمان على نص المادة 38 من لائحة مجلس الشيوخ، وتنص على أن تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4. لجنة الدفاع والأمن القومى.

5. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والرى.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته