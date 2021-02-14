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محافظات

لمتابعة نسب التنفيذ.. رئيس "مياه المنوفية" يتفقد أعمال تطوير شبكات شبين الكوم

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:30 م
أعمال تطوير شبكات
أعمال تطوير شبكات شبين الكوم
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مروة فاضل
تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، يرافقه المهندس حمد شبل رئيس فرع شبين الكوم أعمال الإحلال والتجديد، بشبكات المياه والصرف الصحي للاطمئنان على سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ. 

وأكد نجيب، أن الهدف من أعمال الإحلال والتجديد يأتي في إطار العمل المستمر على وضع حلول غير تقليدية لتحسين جودة مياه الشرب بالمدينة وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار حرصه على الوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريًا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.
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