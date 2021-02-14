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فن

هند عبد الحليم تحتفل مع زوجها بعيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:24 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة هند عبد الحليم مجموعة صور من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام جمعتها بزوجها.
وكتبت هند مهنئة زوجها من خلال صورهما:"Happy Valentines Day "

جدير بالذكر أن هند عبد الحليم عرض لها مؤخرا، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وقدمت هند عبد الحليم في رمضان عام 2016 أربعة مسلسلات، هي: "فوق مستوى الشبهات" بطولة يسرا، أحمد حاتم ونجلاء بدر وإخراج هاني خليفة، و"بنات سوبر مان" مع ريهام حجاج، شيري عادل، يسرا اللوزي وإخراج حسام علي، و"راس الغول" مع محمود عبدالعزيز، ميرفت أمين، فاروق الفيشاوي وإخراج أحمد سمير فرج، و"الميزان" مع غادة عادل، أحمد فهمي وباسل خياط وإخراج أحمد خالد موسى.

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