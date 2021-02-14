رسميا: بنك العينات الحيوية بمستشفى سرطان الأقصر عضوا بشبكة الوكالة الدولية لبحوث السرطان

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان أن بنك العينات الحيوية التابع لقسم البحث العلمى بالمستشفى أصبح عضوا فى شبكة البناء الجماعى والبنك الحيوى بالوكالة الدولية لبحوث السرطان بمنظمة الصحة العالمية فى خطوة مميزة تكمل المسيرة الناجحة للمستشفى التى تخدم محافظات الصعيد.





ويساهم بنك العينات الحيوية فى أبحاث السرطان والتعاون بطريقة منسقة وفعالة والتصدي بشكل مشترك للعديد من التحديات فى البنية التحتية للبنوك الحيوية بما فى ذلك القضايا الاخلاقية والقانونية والاجتماعية.





وتضم شبكة البناء الجماعى والبنك الحيوى بالوكالة الدولية لبحوث السرطان بمنظمة الصحة العالمية 37 بنكا حيويا مؤسسا فى 22 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.





وقال محمود فؤاد المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، إن انضمام بنك العينات الحيوية فى شبكة البناء الجماعى والبنك الحيوى بالوكالة الدولية لبحوث السرطان بمنظمة الصحة العالمية إنجاز كبير يحسب لكل العاملين بالمستشفي بصفة عامة ولقسم البحث العلمى بالمستشفي بصفة خاصة، مشيرا إلى أن المستشفى لا تهتم فقط بالعلاج ولكن تضع البحث العلمى فى أولوياتها.



