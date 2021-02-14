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برلمان

البرلمان يرفض حذف فقرة من لائحة مجلس الشيوخ

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:25 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى عدسة خالد مشعل
رفض مجلس النواب بجلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، اقتراح النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، والذي اقترح حذف عبارة "تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى".


وكان المجلس وافق على المادة المنظمة لاختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ.


ووفقا للمادة 31 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
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