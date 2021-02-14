ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ديانا حداد تجري عملية جراحية .. وشقيقتها تطمئن الجمهور

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:39 م
ديانا حداد
ديانا حداد
Advertisements
ندى فكري
أعلنت شقيقة المطربة ديانا حداد، عن إجراء الفنانة ديانا عملية بالمعدة حيث نشرت صورة لها من داخل المشفى على "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "أختي ديانا عملت عملية صغيرة بالمعدة وحبيت اطمن جمهورها بالوطن العربي انها ان شاء الله رح تكون بخير وعافية".

وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديدًا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

وحول سبب اعتناقها للإسلام، قالت ديانا حداد في لقاء سابق، إنها تعمقت في الإسلام بشكل كبير ووجدت من حولها يعلمونها قراءة القرآن والصلاة، خاصة أن وفاة والدتها جاءت بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

ديانا حداد هي المولودة الثالثة بين إخوتها "لوليتا، وداني، وفادي، وسمير"، توفيت والدتها منى عام 1999، وتزوجت سهيل عبدول في أواخر عام 1995، وكان عمرها 19 عامًا حيث أخرج لها زوجها أول كليب لأغنية ساكن وكان آخرها لأغنية صاحبي من ألبومها أول مرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ الأخضر.. ديانا حداد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

بفستان أنيق.. شاهد.. ديانا حداد بإطلالة تبرز جمالها

فستان زيتي.. ديانا حداد تتألق بإطلالة أنيقة تبرز جمال أنوثتها

قريبًا.. ديانا حداد تروج لأغنيتها القادمة.. والجمهور فى ترقب

ديانا حداد تخطف الأنظار بجانب شجرة الكريسماس.. شاهد

أهتم بجمالي.. ديانا حداد تنشر صورة لها من أحد صالونات التجميل

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يوميا.. اكتشف الفوائد والأضرار

معدة فارغة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة قبل الإفطار

ميزة يكون رئيسك أسطورة.. ميدو يتغزل في الأهلي عقب التتويج ببرونزية مونديال الأندية

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

أزمة لفظ عنصري.. رابطة الدوري السعودي تحيل أحداث مباراة النصر والشباب للانضباط

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

الوزراء يكشف حقيقة رابط "واتساب" لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الأهلي يحذر كهربا والشحات من السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أبرز سيارات نجمات الفن فى مصر والوطن العربي

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب