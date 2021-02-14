ديانا حداد تجري عملية جراحية .. وشقيقتها تطمئن الجمهور

أعلنت شقيقة المطربة ديانا حداد، عن إجراء الفنانة ديانا عملية بالمعدة حيث نشرت صورة لها من داخل المشفى على "إنستجرام".





وعلقت قائلة: "أختي ديانا عملت عملية صغيرة بالمعدة وحبيت اطمن جمهورها بالوطن العربي انها ان شاء الله رح تكون بخير وعافية".





وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديدًا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.





وحول سبب اعتناقها للإسلام، قالت ديانا حداد في لقاء سابق، إنها تعمقت في الإسلام بشكل كبير ووجدت من حولها يعلمونها قراءة القرآن والصلاة، خاصة أن وفاة والدتها جاءت بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.





ديانا حداد هي المولودة الثالثة بين إخوتها "لوليتا، وداني، وفادي، وسمير"، توفيت والدتها منى عام 1999، وتزوجت سهيل عبدول في أواخر عام 1995، وكان عمرها 19 عامًا حيث أخرج لها زوجها أول كليب لأغنية ساكن وكان آخرها لأغنية صاحبي من ألبومها أول مرة.