ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إحالة مسئولين في الكويت إلى النيابة العامة بسبب الأمطار

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:29 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
قسم الخارجي
أحالت السلطات الكويتية قياديين في وزارة الأشغال للتحقيق، بعد هطول أمطار في البلد الكويتي نتج عنها تجمع للأمطار في الطرق، وفق ما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية.


وأحالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشئون البلدية الدكتورة رنا الفارس، تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن تجمعات مياه الأمطار والتقرير النهائي للجنة التحقيق في شأن مشروع مبنى محافظة مبارك الكبير إلى النيابة العامة.


وقالت مصادر مطلعة لـصحيفة "الراي" إن إحالة تقرير اللجنة التي شكّلتها الفارس في وقت سابق في شأن تجمعات مياه الأمطار الأخيرة إلى النيابة، يعني توصل اللجنة لوجود شبهات.


وذكرت المصادر أن التقرير النهائي للجنة مشروع مبنى محافظة مبارك الكبير، أوصى بإحالة مديرَيْ إدارة حالي وسابق في وزارة الأشغال ومهندس المشروع إلى النيابة العامة بشبهة الاعتداء على المال العام.


وأكدت المصادر أن الوزيرة الفارس وجهت بمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لتطبيق عقوبة على الشركة المنفّذة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضمن 15 وزيرا .. 10 وجوه جديدة في الحكومة الكويتية

حملة مكبرة لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشرقية.. شاهد

بشأن قضية مشاهير السوشيال ميديا.. أمر تاريخي ينتظر النيابة الكويتية

حقيقة استقالة الحكومة الكويتية تحت ضغط من المعارضة

بعد هدر ملايين الدنانير.. قرار مهم لوزير الصحة الكويتي

4 استقالات من ديوان رئيس الوزراء في الكويت

ترشيحاتنا

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

أكدت مخاوف واشنطن.. بريطانيا توجه طلباً لـ الصين بشأن كورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يوميا.. اكتشف الفوائد والأضرار

شاهد.. أيمن أشرف يحتفل مع زوجته بعيد الحب

قرار عاجل من السعودية بشأن إجراءات فيروس كورونا

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

الوزراء يكشف حقيقة رابط "واتساب" لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الأهلي يحذر كهربا والشحات من السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أبرز سيارات نجمات الفن فى مصر والوطن العربي

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب