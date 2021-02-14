إحالة مسئولين في الكويت إلى النيابة العامة بسبب الأمطار

أحالت السلطات الكويتية قياديين في وزارة الأشغال للتحقيق، بعد هطول أمطار في البلد الكويتي نتج عنها تجمع للأمطار في الطرق، وفق ما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية.









وأحالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشئون البلدية الدكتورة رنا الفارس، تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن تجمعات مياه الأمطار والتقرير النهائي للجنة التحقيق في شأن مشروع مبنى محافظة مبارك الكبير إلى النيابة العامة.









وقالت مصادر مطلعة لـصحيفة "الراي" إن إحالة تقرير اللجنة التي شكّلتها الفارس في وقت سابق في شأن تجمعات مياه الأمطار الأخيرة إلى النيابة، يعني توصل اللجنة لوجود شبهات.









وذكرت المصادر أن التقرير النهائي للجنة مشروع مبنى محافظة مبارك الكبير، أوصى بإحالة مديرَيْ إدارة حالي وسابق في وزارة الأشغال ومهندس المشروع إلى النيابة العامة بشبهة الاعتداء على المال العام.







