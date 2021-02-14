تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، على رأسها الشرقية - ايسترن كومباني.









وارتفع مؤشرا "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100" وسط عمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.





وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11544 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2443 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 14244 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4428 نقطة.









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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2465 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3503 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.06% ليصل إلى مستوى 1219 نقطة.





في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم، الأحد.