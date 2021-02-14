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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:36 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، على رأسها الشرقية - ايسترن كومباني.


وارتفع مؤشرا "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100" وسط عمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11544 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2443 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 14244 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4428 نقطة.


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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2465 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3503 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.06% ليصل إلى مستوى 1219 نقطة.
 

في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم، الأحد.
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