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حوادث

ضبط موظف بوحدة محلية بالإسماعيلية لتمكينه شخصًا من البناء على أرض زراعية

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:18 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء ، قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية) بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية) وتمكينه من بناء عقار سكنى على أرض زراعية بدون ترخيص وعدم إتخاذه الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة ، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير. 

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المُشكلة من الجهات المعنية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة  للواقعة .

وأمكن ضبط المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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