ضبط موظف بوحدة محلية بالإسماعيلية لتمكينه شخصًا من البناء على أرض زراعية

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.





وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء ، قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية) بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية) وتمكينه من بناء عقار سكنى على أرض زراعية بدون ترخيص وعدم إتخاذه الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة ، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.





وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المُشكلة من الجهات المعنية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .



