الحماية المدنية تسيطر علي حريق بـ فدان قصب في نجع الحاج سلام بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق في فدان أرض مزروع بمحصول القصب فى قرية نجع الحاج سلام بفرشوط.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد باندلاع حريق فى مساحة كبيرة مزروعة بمحصول القصب فى قرية نجع الحاج سلام، دون خسائر فى الأرواح.

انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العقيد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، و فريق بقيادة الرائد رامي ايهاب و النقيب جمال الشافعي، وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده للزراعات المجاورة.

تبين أن المساحة التي تمكنت منها النيران، تقدر بـ فدان مزروع بقصب السكر، و تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، دون وجود أى إصابات بنطاق الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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