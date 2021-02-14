ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الحماية المدنية تسيطر علي حريق بـ فدان قصب في نجع الحاج سلام بقنا

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:38 م
حريق
حريق
Advertisements
يوسف رجب

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق في فدان أرض مزروع بمحصول القصب فى قرية نجع الحاج سلام بفرشوط.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد باندلاع حريق فى مساحة كبيرة مزروعة بمحصول القصب فى قرية نجع الحاج سلام، دون خسائر فى الأرواح.

انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العقيد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، و فريق بقيادة الرائد رامي ايهاب و النقيب جمال الشافعي، وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده للزراعات المجاورة.

تبين أن المساحة التي تمكنت منها النيران، تقدر بـ فدان مزروع بقصب السكر، و تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، دون وجود أى إصابات بنطاق الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


اقرأ أيضًا:

لتنمية مهارات اللغة.. دورة تدريبية للأئمة والواعظات بجامعة جنوب الوادي

تعافي وخروج 9 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمى بقنا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب سيجارة .. حريق هائل فى زراعات القصب بقنا

السيطرة على حريق في نصف فدان قصب بقنا

اندلعت فى 3 أفدنة..الحماية المدنية تسيطر على حرائق متفرقة بقنا

السيطرة على حرائق التهمت 7 أفدنة قصب في قنا

الحماية المدنية تسيطر على حريق في قيراطي قصب بقنا

السيطرة علي حريق في 5 أفدنة مزروعة بالقصب فى قنا

ترشيحاتنا

قرار عاجل من السعودية بشأن إجراءات فيروس كورونا

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في عدة مناطق

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

لهذا السبب يتساقط.. مصفف يوضح خطأ شائعا في غسيل الشعر

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الوزراء يكشف حقيقة رابط "واتساب" لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

انهيار الريدز .. صحيفة إنجليزية تحسم جدل إقالة كلوب من تدريب ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أبرز سيارات نجمات الفن فى مصر والوطن العربي

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب